Украине предлагают два инновационных БПЛА за $1, но есть одно "но"

На обслуживание и доставку этой техники придется потратить просто огромные суммы.

Нынешняя война против Украины уже не раз доказала полезность БПЛА разного класса от любительских дронов за пару сотен долларов, до профессиональных машин за несколько миллионов. Для ВСУ регулярно закупают и поставляют разнообразную беспилотную технику и не этот раз со своим предложением выступила компания General Atomics.

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Так, американцы предлагают украинским военным купить 2 БПЛА Reaper MQ-9 по 1 доллару за штуку, но при этом на плечи украинского правительства ляжет подготовка и доставка техники в Украину (около 10 миллионов долларов), а также ежегодного обслуживание (около 8 миллионов долларов), сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что издание получило письмо-предложение, которое представители компании передали в украинское посольство. Помимо самих БПЛА, предложение включает в себя наземную станцию управления беспилотниками. В то же время, правительства США и Украины пока никак это не прокомментировали.

Представитель General Atomics отметил, что в компании пока не могут комментировать какие-то конкретные сделки. Впервые в компании General Atomics сообщили о возможностях передачи разведывательно-ударных дронов еще в апреле 2022 года. Также все упирается в одобрение Белого дома, но на момент ноября 2022 года в США отказались от передачи дронов Украине.

В то же время, попытки передать дроны украинским военным пока не прекращаются и группы сенаторов от Демократической и Республиканской партии регулярно обращаются к администрации президента США с просьбой о передаче американских БПЛА для нужд украинских военных.

Напомним, что недавно мы рассказывали о передаче Украине инновационных автомобилей для разминирования.