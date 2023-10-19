Для нужд ВСУ в Украину доставили уникальную бронированную скорую

Технику закупили за донаты, которые люди сделали на платформе United 24.

Бронемашина может взять на борт двух тяжело раненных бойцов / United 24

Благодаря донатам на официальной государственной платформе UNITED24 удалось закупить несколько единиц бронированного эвакуационного транспорта Gurkha, а первый экземпляр этой техники уже отправился на фронт. По словам представителей платформы для сбора средств, одно такое авто способно спасти жизни сотен людей.

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Бронированная скорая помощь была создана в Канаде, а броня автомобиля отвечает баллистическим стандартам NATO. Автомобиль имеет противоминную защиту MPV (Mine Protected Vehicle), а основной упор при разработке авто делался на защите людей внутри и это можно проследить во многих элементах конструкции этого авто.

Так, передние колеса расположились перед водителем, что уже дает около полутора метров запаса для дополнительной защиты от наезда на мину. Крылья и капот решили крепить к шасси, а не к бронированному кузову, что также уменьшает энергию взрывной волны.

United 24

Моторный отсек и бронированный модуль разграничены двойной перегородкой HOLLOWDECK™, а бронедвери обеспечивают доступ в каждый из двух секторов бронированной капсулы. Ради рассеивания энергии взрыва автомобилю также сделали максимально большой дорожный просвет.

На пробитых колесах полноприводный восьмитомный автомобиль сможет проехать до 150 километров. Таким образом, даже при повреждении колес бронемашина сможет вывезти раненого в ближайший госпиталь или больницу.

Напомним, что недавно мы сообщали о том, что ВСУ получат еще одну новинку для борьбы с шахедами - комплекс "Паладин".