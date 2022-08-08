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Неудачный заезд на заправку закончился для BMW аварией с переворотом

Владелец BMW пытался замять ситуацию за 1100 долларов, но не успел, полиция прибыла раньше.
 |  Автор: Максим Назарук
Неудачный заезд на заправку закончился для BMW аварией с переворотом
Машину увезли на эвакуаторе только ночью / dtp.kiev.ua

Вечером в эту субботу 6 августа случилось достаточно серьезное ДТП на пересечении улиц Петра Разина и Канальной 7. Тут дорогу не поделили водитель BMW и Ford Scorpio. Известно, что причиной серьезной аварии с переворотом стал неудачный маневр от водителя BMW х5.

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Виновник на BMW пересек сплошную, чтобы сэкономить время на развороте и побыстрее заехать на заправку, но что-то пошло не по плану. В момент разворота в BMW влетел Ford, который как раз ехал по встречке и не успел остановиться. В результате ДТП Ford остался без передней части, а BMW перевернулась на бок.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Девушку с пассажирского сидения Ford госпитализировали с травмами и ушибами. Водитель автомобиля BMW не пострадал, но был без страховки и оказался не владельцем машины. Единственное, что он сказал полиции: "я не понял как это произошло". Чуть позже на место прибыл и владелец, который хотел решить ситуацию за 1100 долларов, но протокол полицией был уже составлен.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Напомним, что в Киеве поймали водителя с ребенком во время комендатского часа

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