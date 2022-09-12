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Ночью на большой скорости водитель протаранил блокпост в Киеве - фото

В результате столкновения автомобиль полностью лишился передней части.
 |  Автор: Максим Назарук
Ночью на большой скорости водитель протаранил блокпост в Киеве - фото
В результате ДТП, водитель не пострадал / dtp.kiev.ua

Мы уже ни раз рассказывали о том, насколько опасными являются остатки блокпостов посреди улиц. С одной стороны никто не хочет полностью разбирать блокпосты, так как во время войны всегда есть риск контратаки вражеских войск. С другой стороны, необозначенные остатки блокпостов посреди дороги представляют серьезную опасность для водителей. 

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Очередной инцидент из-за остатков блокпоста на дороге произошел сегодня ночью в Киеве на проспекте Соборности. Тут еще со времен, когда мосты в Киеве были перекрыты, стоит огромный портовый контейнер, который перекрывал большую половину дороги и для проезда было доступно по одной полосе в каждую сторону из трех.

Позже контейнер развернули и поставили на реверсивной полосе, прямо посреди дороги, но несмотря на это его никак не обозначили, поэтому тут время от времени происходят ДТП. Очередной жертвой остатков блокпоста стал автомобиль Lincoln. Вероятнее всего, водитель не заметил преграду в условиях темноты и плохой погоды. 

Напомним, что в Киеве случилось смертельное ДТП с велосипедистом.

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