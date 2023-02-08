Как внимательность помогла найти водителя, сбежавшего с места ДТП

Патрульных смутил автомобиль, у которого бампер держался на армированном скотче.

Проверка документов показала, что водитель также причастен к грабежу / Патрульная полиция

Ежедневно по украинским дорогам ездит немало автомобилей, которые тем или иным образом нарушают украинское законодательство. Останавливать каждую машину в такой ситуации - нереально, поэтому на помощь работникам патрульной полиции приходит обычная внимательность. Одна из таких историй случилась на днях с полицией Киева.

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Так, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль с внешними признаками механических повреждений, полученных, якобы вследствие ДТП. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию, патрульные остановили автомобиль и решили проверить документы водителя. Пробив права и техпаспорт по информационным базам данных, оказалось, что это авто покинуло место аварии.

Дальнейшая проверка по базам показала, что в розыске находится не только автомобиль за исчезновение с места ДТП, но и водитель. Так, Обуховское управление полиции искало драйвера по ч. 2 ст. 186 (Повторный грабеж или грабеж по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Нарушителя доставили в ближайшее Соломенское управление патрульной полиции.

Напомним, что время от времени в Украине происходят подобные инциденты и недавно в Киеве водитель пытался сбежать с места аварии после пьяного ДТП.