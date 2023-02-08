Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Как внимательность помогла найти водителя, сбежавшего с места ДТП

Патрульных смутил автомобиль, у которого бампер держался на армированном скотче.
 |  Автор: Максим Назарук
Как внимательность помогла найти водителя, сбежавшего с места ДТП
Проверка документов показала, что водитель также причастен к грабежу / Патрульная полиция

Ежедневно по украинским дорогам ездит немало автомобилей, которые тем или иным образом нарушают украинское законодательство. Останавливать каждую машину в такой ситуации - нереально, поэтому на помощь работникам патрульной полиции приходит обычная внимательность. Одна из таких историй случилась на днях с полицией Киева.

Читайте также: Неработающий светофор в Киеве привел к тройному ДТП

Так, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль с внешними признаками механических повреждений, полученных, якобы вследствие ДТП. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию, патрульные остановили автомобиль и решили проверить документы водителя. Пробив права и техпаспорт по информационным базам данных, оказалось, что это авто покинуло место аварии.

Дальнейшая проверка по базам показала, что в розыске находится не только автомобиль за исчезновение с места ДТП, но и водитель. Так, Обуховское управление полиции искало драйвера по ч. 2 ст. 186 (Повторный грабеж или грабеж по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Нарушителя доставили в ближайшее Соломенское управление патрульной полиции.

Напомним, что время от времени в Украине происходят подобные инциденты и недавно в Киеве водитель пытался сбежать с места аварии после пьяного ДТП.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK