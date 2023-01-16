Неработающий светофор в Киеве привел к тройному ДТП

По предварительной информации, в аварии пострадало две женщины.

После новогодних праздников в Украину снова вернулись плановые отключения света. Более того, в Укрэнерго сообщили, что теперь отключения будут более длительными и украинцы могут оставаться без света даже в так называемые "серые промежутки", кода есть шанс, что свет не будут выключать вовсе. К сожалению, отключения света коснулись и непосредственно киевских водителей.

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Так, мы уже не раз рассказывали, что при отключениях света в столице выключается часть светофоров. Если перед новым годом водители уже немного привыкли к этой ситуации и количество аварий уменьшилось, то после праздников, отключение светофоров снова стало для большинства водителей неожиданностью, что вполне закономерно привело к тому, что в городе увеличилось количество аварий.

Сообщается, что очередное ДТП случилось буквально вчера в столице в районе Троещины, где пересекаются бульвар Перова и улица Петра Запорожца. По предварительной информации, в аварию попало 3 автомобиля, но кто из водителей является виновником инцидента, предстоит выяснить полиции. При этом свидетели сообщают, что в результате аварии пострадала водитель автомобиля Nissan и пассажир такси.

dtp.kiev.ua

Напомним, что недавно в Киеве случилась еще одна серьезная авария, но на этот раз виновником уже оказался пьяный водитель Peugeot.