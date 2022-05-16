Как залить полный бак и не стоять в очереди - лайфхак

В условиях тотального дефицита топлива, купить бензин или дизель - это настоящее испытание для автомобилистов.

Сегодня в очереди на заправку можно потратить несколько часов / EPA/UPG

Сегодня водители массово ищут способы заправить свой автомобиль. Чтобы получить заветное топливо по государственным ценам, как правило, нужно отстоять огромную очередь. В то же время, водители пытаются найти обходные пути.

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Так, на сайте по размещению объявлений, можно найти как предложения о продаже талонов, так и предложения по продаже топлива. При этом продавцы не стесняясь выставляют бензин и дизель по 100-125 грн/литр.

В то же время, украинский блогер Вадим на своем YouTube-канале Autoexpert.ua рассказал об одном лайфхаке, который может помочь заправить несколько литров топлива без очереди.

Украинским водителям рекомендуют просто устанавливать приложения разных сетей АЗС. В данных приложениях есть возможность покупать топливо заранее, что позволит водителю заправиться на АЗС, даже если там выключенная стелла.

Несмотря на всю простоту данного лайфхака, в комментарии под видео люди поделились своим опытом, который свидетельствует о том, что данный лайфхак работает далеко не на всех заправках и не по всей Украине, поэтому стоит ли рисковать и покупать топливо наперед, в конечном счете решает сам водитель.

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