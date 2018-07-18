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В Узбекистане разрешили тонировать авто за 2 тысячи долларов в год

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Перед проведением тонировки владельцу нужно получить специальное разрешение.
За отсутствие разрешения на тонировку будет предусмотрен штраф
За отсутствие разрешения на тонировку будет предусмотрен штраф
depositphotos.com

Согласно постановлению О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами, для физлиц стоимость разрешения на тонировку составит 90 минимальных размеров заработной платы или 16,58 миллиона сумов. По текущему курсу эта сумма равна 2,1 тысячи долларов.

Об этом сообщает Мотор.

Для местных и иностранных юридических лиц стоимость увеличится до 2,8 и 3,3 тысячи долларов соответственно.

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Заниматься тонировкой автомобилей будет госпредприятие при МВД. Разрешается тонировка задних стекол в пределах светопропускания не ниже пяти процентов, а для задних боковых – 30 процентов. В верхней части лобового стекла можно затонировать полосу шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

Ранее сообщалось о том, что по растаможке предложили нардепы.

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Теги: тонировка, узбекистан, цена
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