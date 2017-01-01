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Назван самый дорогой суперкар в мире

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Стоимость Pagani Zonda составляет 15 миллионов долларов.

Итальянцы шокировали родстером Pagani Zonda HP Barchetta, стоимость которого составляет 15 миллионов долларов. Всего выпустят три таких кабриолета.

Об этом сообщает ТопЖыр.

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Родстер оснащен 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 800 л. с., позаимствованным у Pagani Huayra BC. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП, предусмотрен и механический самоблокирующийся дифференциал.

Кроме того, у Huayra BC позаимствовали ряд элементов подвески и карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм. Весит автомобиль всего 1250 кг.

Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.

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Теги: Pagani Zonda, Pagani Zonda HP Barchetta, суперкар
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