Назван самый дорогой суперкар в мире

Стоимость Pagani Zonda составляет 15 миллионов долларов.

Итальянцы шокировали родстером Pagani Zonda HP Barchetta, стоимость которого составляет 15 миллионов долларов. Всего выпустят три таких кабриолета.

Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: В Киеве засветился новейший Bentley Continental 2018

Родстер оснащен 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 800 л. с., позаимствованным у Pagani Huayra BC. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП, предусмотрен и механический самоблокирующийся дифференциал.

Кроме того, у Huayra BC позаимствовали ряд элементов подвески и карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм. Весит автомобиль всего 1250 кг.

Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.