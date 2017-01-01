Названы любимые цвета украинских автомобилистов

Самым любимым цветом для украинцев оказался белый.

За шесть месяцев 2018 года украинцы приобрели 39,5 тыс новых легковых автомобилей. В Ассоциации определили, какие цвета автомобилей были наиболее популярными в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Наиболее ходовым цветом полугодие стал белый. Более 30% всех новых автомобилей, прошедших регистрацию с января по июнь, были белыми. В белой масти лидером продаж стала модель Renault Duster - 659 шт.

Около четверти реализованных автомобилей - авто, окрашенные в серый цвет. В этом цвете доминировал автомобиль Audi A3 (374 авто).

Третьим по популярности цветом стал черный. На автомобиле любимого цвета Генри Форда пришлось 16% рынка новых легковушек. Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry - 650 шт.

Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция. Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появились новые автомобильные номера.