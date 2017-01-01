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Названы любимые цвета украинских автомобилистов

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Самым любимым цветом для украинцев оказался белый.
Белый Renault Duster стал лидером продаж
Белый Renault Duster стал лидером продаж
olx.ua

За шесть месяцев 2018 года украинцы приобрели 39,5 тыс новых легковых автомобилей. В Ассоциации определили, какие цвета автомобилей были наиболее популярными в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Наиболее ходовым цветом полугодие стал белый. Более 30% всех новых автомобилей, прошедших регистрацию с января по июнь, были белыми. В белой масти лидером продаж стала модель Renault Duster - 659 шт.

Около четверти реализованных автомобилей - авто, окрашенные в серый цвет. В этом цвете доминировал автомобиль Audi A3 (374 авто).

Третьим по популярности цветом стал черный. На автомобиле любимого цвета Генри Форда пришлось 16% рынка новых легковушек. Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry - 650 шт.

Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция. Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появились новые автомобильные номера.

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Теги: украина, авто, цвета авто в украине, украинцы авто
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