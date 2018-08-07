Автомобильный секонд-хенд: ТОП-5 самых популярных машин

В июле 2018 года растаможено 16,5 тыс легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тыс шт.

Доля б/авто на украинском рынке составила более 59%. Это новый рекорд, пишет Укравтопром.

Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1566 шт. Это в 3,6 раза больше количества реализованных в июле новых автомобилей этой же марки.

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Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1399 подержанных автомобилей, что почти вдвое больше объема реализации новых Рено.

Volkswagen Passat - 662 шт wikipedia.org

Третий результат у Шкоды – 951 авто с пробегом, такой показатель на 89% превзошел количество первичных регистраций автомобилей марки Skoda в том же месяце.

Škoda Octavia - 488 шт wikipedia.org

Бэушные Форды нашли в Украине 626 владельцев, что в 2 раза больше июльского объема реализации новых легковых Фордов.

Nissan LEAF - 317 шт wikipedia.org

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 машин не первой свежести обзавелись украинской пропиской (на 12% больше чем новые авто этой марки).

Volkswagen Golf - 292 шт wikipedia.org

Ранее были названы любимые цвета украинских автомобилистов.