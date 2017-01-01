Как грузовики разрушают украинские дороги - Укравтодор

Перегруженные фуры являются основной причиной плохих дорог в Украине.

Большинство украинских дорог построены в советские времена. Они не предназначены для грузовиков более 21 тонны. Современные ТС, к тому же, перегруженные, негативно влияют на состояние дорог.

Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

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При этом движение по дорогам государственного значения разрешено грузовикам не тяжелее 40 тонн, или не более 11,5 тонн на ось. Исключение сделано для контейнеровозов — предельный вес при этом составляет 44 тонны.

Дорогами местного значения может ездить транспорт весом до 24 тонн или с нагрузкой не более 6 тонн на одну ось.

В мире не существует ни технологий, ни покрытия, которые были бы способны выдерживать постоянную нагрузку в 80-120 тонн, - говорится в сообщении

Вместе с тем по украинским дорогам часто ездят перегруженные фуры, которые просто уничтожают асфальтовое покрытие. Так, перегрузки даже на 1-2 тонны уже достаточно мощно разрушает трассу.

Ранее Кличко рассказал, сколько времени нужно на ремонт Шулявского моста.

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