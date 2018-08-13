Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина превращается в свалку старых дизельных авто из ЕC

Комментариев: 1
Европа и Германия, в частности, активно избавляются от дизельных авто.
Европа избавляется от дизельных авто, Украина скупает
Европа избавляется от дизельных авто, Украина скупает
depositphotos.com

Украина стала лидером по экспорту б/у дизельных авто из Германии, показав 136-процентный рост за первое полугодие 2018-го.

Читай также: “Евробляхи“ часто используют уголовники для совершения преступлений - Шкиряк

Как считает Кристиан Килле, профессор отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта, в менее развитых европейских странах дизельные автомобили из Германии интересны автомобилистам прежде всего потому, что цены на них очень хорошие. Поэтому, помимо Украины, дизельные авто из Германии вывозят в Хорватию, Словению, Болгарию и Румынию.

Инфографика
Инфографика
topgir.com.ua

Что касается более богатых и развитых стран ЕС, там отдают предпочтение электрическим и гибридным автомобилям. 

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.

Смотри также - Что ВР предлагает делать с “евробляхами“:

Поделись:
Теги: украина, дищельные авто, европа, свалка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: topgir.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
s-e-r    13.08.2018, 17:52
Оценка:  -1
s-e-r
Да , это безобразие надо прекращать почти весь автохлам с Европы - это дизеля, которые страшно загрязняют воздух.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь