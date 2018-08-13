Украина превращается в свалку старых дизельных авто из ЕC

Европа и Германия, в частности, активно избавляются от дизельных авто.

Украина стала лидером по экспорту б/у дизельных авто из Германии, показав 136-процентный рост за первое полугодие 2018-го.

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Как считает Кристиан Килле, профессор отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта, в менее развитых европейских странах дизельные автомобили из Германии интересны автомобилистам прежде всего потому, что цены на них очень хорошие. Поэтому, помимо Украины, дизельные авто из Германии вывозят в Хорватию, Словению, Болгарию и Румынию.

Инфографика topgir.com.ua

Что касается более богатых и развитых стран ЕС, там отдают предпочтение электрическим и гибридным автомобилям.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.

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