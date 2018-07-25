В Украину возвращается ГАИ: как это будет

Полицейских обучают пользоваться приборами TruCAM, которые необходимы для проверки скоростного режима.

В Украине увеличилось количество ДТП. В связи с этим в Министерстве инфраструктуры заявили о возвращении постов ГАИ и радаров. Как это будет - читайте далее.

Об этом сообщают Вести.

В полиции активно готовятся к нововведениям, патрульные учатся пользоваться приборами TruCAM.

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“Сегодня мы в свободное от службы время изучаем TruCAM. Включать и фиксировать научились, но в дорожных условиях его еще не опробовали. А надо понять, как он действует, когда идет большой поток машин, как рассчитать расстояние, чтобы успеть остановить машину. Но нам сказали, что на практике учиться будет легче. Кроме того, повторяем, как выписывать протоколы за превышение скорости. Готовятся все, хотя экипажи, которые будут дежурить на трассах, еще не укомплектованы TruCAM. Но нам сказали, их должны выдать на следующей неделе“, - рассказал патрульный полицейский Сергей.

На дороги может выйти Нацгвардия

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По его словам, пока никаких конкретных указаний, где они будут размещаться - на стационарных постах или же на аварийно-опасных участках, не поступило. Непонятно и то, где они будут нести службу в городах: на оживленных проспектах или же на выездах. Но как рассказал СМИ источник в МВД, из-за нехватки экипажей патрульных на дорогах международного значения могут появиться и нацгвардейцы.

Напомним, по городу максимально разрешенная скорость составляет до 50 км/ч, если нет других знаков. Превысить лимит можно лишь на 9 км/ч, а если больше, то нарушителю грозит штраф в размере 250–510 грн. В апреле Кабмин призывал Раду увеличить штрафы за превышение скорости до 3400 грн, но решение так и не было принято.

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят вернуть радарный контроль скорости на дорогах.