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Сюрприз для водителей: Бензин в Украине начал дешеветь

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После длительного периода роста цен на бензин впервые наметилась позитивная тенденция.
Снижение цен связывают с коррекцией цен на нефть в мире.
Снижение цен связывают с коррекцией цен на нефть в мире.
Скриншот Youtube

 

После длительного периода роста цен на бензин впервые наметилась позитивная тенденция. Об этом сообщает УБР.

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Пока что ослабление цен очень незначительное - всего на 50 копеек. Бензин стал стоить дешевле на некоторых крупных сетей АЗС - WOG и ОККО. 95-й теперь стоит 34,99 за литр, а 92-й - 33,99.

Дизель подешевел на АЗС Marshal, Овис и Катрал на приблизительно 50 копеек, а на ZOG - вообще на гривну.

 

Снижение цен связывают с коррекцией цен на нефть в мире.

Ранее сообщалось, почему подорожал бензин в Украине.

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Теги: бензин, топливо, подешевеет бензин, подешевеет дизель
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