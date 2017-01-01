Сюрприз для водителей: Бензин в Украине начал дешеветь
После длительного периода роста цен на бензин впервые наметилась позитивная тенденция.
После длительного периода роста цен на бензин впервые наметилась позитивная тенденция. Об этом сообщает УБР.
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Пока что ослабление цен очень незначительное - всего на 50 копеек. Бензин стал стоить дешевле на некоторых крупных сетей АЗС - WOG и ОККО. 95-й теперь стоит 34,99 за литр, а 92-й - 33,99.
Дизель подешевел на АЗС Marshal, Овис и Катрал на приблизительно 50 копеек, а на ZOG - вообще на гривну.
Снижение цен связывают с коррекцией цен на нефть в мире.
Ранее сообщалось, почему подорожал бензин в Украине.
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