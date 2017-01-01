Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кто придумал слово "евробляха": Происхождение термина

Комментариев: 0
Тема так называемых "евроблях" как никогда актуальна.
Термин "бляхи" по отношению к авто впервые начали использовать в Польше
Термин "бляхи" по отношению к авто впервые начали использовать в Польше
wikipedia.org

Тема так называемых “евроблях“ как никогда актуальна - автомобилей на европейской регистрации становится все больше, да и в СМИ каждый день сообщают все новые подробности о принятии закона, который, как обещают, отрегулирует проблему б/у автомобилей из Европы.

Читай также: Стало известно, сколько “евроблях“ ввезли в Украину

Самое время вспомнить об истоках. Откуда произошло и кто первым начал использовать слово “бляхи“, по отношению к автомобилям? Ответ на вопрос дал Auto.Ria.

Не все знают, что это польский термин. Один из переводов с польского слова “Blachy“ означает “листовой металл“. Словосочетание “немецкие бляхи“ стало устойчивым в Польше из-за обилия в стране рекламы листового металла для кровли крыш из Германии с надписями “Niemieckie blachy“.

Читай также: В Литве продают “бляху“ дешевле бензина, который уйдет на ее пригон

Остроумные польские водители придали словосочетанию новый смысл, иронично называя “немецкими бляхами“ автомобили из Германии (из листового метала, в частности, делаются автомобильные номерные знаки). Ну а позже слово “бляха“ перекочевало и к нам.

Словосочетание
Словосочетание "немецкие бляхи" стало устойчивым из-за рекламы
auto.ria.com

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько “евроблях“ ввезли в Украину.

Поделись:
Теги: евробляхи, происхождение слова евробляхи, значение евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь