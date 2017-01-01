Кто придумал слово "евробляха": Происхождение термина

Тема так называемых "евроблях" как никогда актуальна.

Тема так называемых “евроблях“ как никогда актуальна - автомобилей на европейской регистрации становится все больше, да и в СМИ каждый день сообщают все новые подробности о принятии закона, который, как обещают, отрегулирует проблему б/у автомобилей из Европы.

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Самое время вспомнить об истоках. Откуда произошло и кто первым начал использовать слово “бляхи“, по отношению к автомобилям? Ответ на вопрос дал Auto.Ria.

Не все знают, что это польский термин. Один из переводов с польского слова “Blachy“ означает “листовой металл“. Словосочетание “немецкие бляхи“ стало устойчивым в Польше из-за обилия в стране рекламы листового металла для кровли крыш из Германии с надписями “Niemieckie blachy“.

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Остроумные польские водители придали словосочетанию новый смысл, иронично называя “немецкими бляхами“ автомобили из Германии (из листового метала, в частности, делаются автомобильные номерные знаки). Ну а позже слово “бляха“ перекочевало и к нам.

Словосочетание "немецкие бляхи" стало устойчивым из-за рекламы auto.ria.com

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько “евроблях“ ввезли в Украину.