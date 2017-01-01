Стало известно, сколько "евроблях" ввезли в Украину

С начала года в Украину ввезли не менее полумиллиона автомобилей на иностранной регистрации.

Предположительное количество так называемых “евроблях“ на территории Украины озвучила глава Комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина в интервью Первому.

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По информации нардепа, с начала года в Украину ввезли не менее полумиллиона автомобилей на иностранной регистрации.

“Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, ввезено больше, чем полмиллиона автомобилей. Достигло ли количество двух миллионов, или больше, я не могу утверждать“, заявила Южанина.

Ранее сообщалось, что штрафы за нарушения “евробляхеров“ приходят посторонним людям.