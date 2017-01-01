Езда без правил: Что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки

В Западной Европе появился новый тренд - перекрестки без правил движения.

Перекрестки без правил оказались безопаснее, чем с ними Скриншот Youtube

Правила дорожного движения созданы для того, чтобы гарантировать безопасность и гарантировать максимально быстрое продвижение транспортных средств, создав на дорогах порядок.

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Как показывает практика, ДТП случается очень много, а огромнейшие пробки создаются каждый день на одних и тех же местах. Касается это не только Украины, а всего мира.

Может проблема как раз в правилах движения? Предположение кажется абсурдным, но по результатам исследований, в нем есть смысл.

В Западной Европе появился новый тренд - перекрестки без правил движения. Называют их термином “общее пространство“. Транспортные средства и люди преодолевают перекресток буквально, как им заблагорассудится.

На перекрестках ранее была вся необходимая дорожная разметка и светофоры. Но их просто убрали.

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Как показала практика, такая мера оказалась невероятно эффективной. На нерегулируемом перекрестке автомобилисты вынуждены договариваться друг с другом самостоятельно, они подсознательно сбрасывают скорость до минимума и едут очень медленно. Но, учитывая, что светофоров нет, пробки не создаются.

Количество ДТП на перекрестках, когда с них убрали светофоры, уменьшилось до единичных случаев за год. По проведенному опросу пешеходы чувствуют страх, переходя такие дороги, но это имеет положительный эффект, так как пешеходы становятся более осторожными и не “перебегают“ в неположенном месте. Сработала бы такая идея в украинских реалиях - можно только догадаться.

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