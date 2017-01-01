Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Езда без правил: Что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки

Комментариев: 0
В Западной Европе появился новый тренд - перекрестки без правил движения.
Перекрестки без правил оказались безопаснее, чем с ними
Перекрестки без правил оказались безопаснее, чем с ними
Скриншот Youtube

Правила дорожного движения созданы для того, чтобы гарантировать безопасность и гарантировать максимально быстрое продвижение транспортных средств, создав на дорогах порядок.

Читай также: ТОП-5 интересных методов борьбы с “пешеходами-зомби“ в мире

Как показывает практика, ДТП случается очень много, а огромнейшие пробки создаются каждый день на одних и тех же местах. Касается это не только Украины, а всего мира. 

Может проблема как раз в правилах движения? Предположение кажется абсурдным, но по результатам исследований, в нем есть смысл.

В Западной Европе появился новый тренд - перекрестки без правил движения. Называют их термином “общее пространство“. Транспортные средства и люди преодолевают перекресток буквально, как им заблагорассудится. 

На перекрестках ранее была вся необходимая дорожная разметка и светофоры. Но их просто убрали.

Читай также: Активисты засняли, как депутаты нагло нарушают правила движения

Как показала практика, такая мера оказалась невероятно эффективной. На нерегулируемом перекрестке автомобилисты вынуждены договариваться друг с другом самостоятельно, они подсознательно сбрасывают скорость до минимума и едут очень медленно. Но, учитывая, что светофоров нет, пробки не создаются.

Количество ДТП на перекрестках, когда с них убрали светофоры, уменьшилось до единичных случаев за год. По проведенному опросу пешеходы чувствуют страх, переходя такие дороги, но это имеет положительный эффект, так как пешеходы становятся более осторожными и не “перебегают“ в неположенном месте. Сработала бы такая идея в украинских реалиях - можно только догадаться.

Ранее публиковались ТОП-4 обязательных ритуала водителей, перед тем, как сесть за руль 

Поделись:
Теги: ПДД, эксперимент на дорогах, исследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь