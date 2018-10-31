Какие диски крепче - стальные или литые: Видео-эксперимент
Диски разных типов вместе с покрышками расположили под прессом с усилием в 150 тонн.
В Youtube появилось интересное сравнение литых и стальных дисков. Видео опубликовал канал Hydraulic Press Channel.
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Стальные диски считаются более прочными, но так ли это на самом деле? Авторы видео решили проверить это с помощью гидравлического пресса.
Диски разных типов вместе с покрышками расположили под прессом с усилием в 150 тонн.
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В итоге, литые оказались более стойкими к нагрузке, но в отличии от стальных, крошились на куски, а не сгибались.
Ранее сообщалось, что автомобилист придумал хитрый способ, как бесплатно увеличить диски авто.
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