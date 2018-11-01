Индийский бизнесмен подарил подчиненным 600 авто "за преданность"
Щедрый начальник - президент компании Hari Krishna Exporters, которая продает драгоценные камни.
Индийский бизнесмен подарил своим сотрудника 600 новых автомобилей Suzuki Maruti. Об этом сообщает Times Now.
Сообщается, что щедрый начальник - президент компании Hari Krishna Exporters, которая продает драгоценные камни.
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Подарок был приурочен к местному празднику Дивали, который является своего рода аналогом Нового года.
В своем Facebook бизнесмен объяснил, что с помощью такого подарка он хотел поблагодарить работников за лояльность и преданность.
Еще около 1000 работников получили квартиры и денежные вознаграждения.
Ранее сообщалось, что случится, если убрать с перекрестков дорожные знаки.
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