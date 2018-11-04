На службе у полиции Украины появился роскошный Hummer H2

Автомобиль Hummer H2 с синими "полицейскими" номерами засняли во Львове.

Как на авто оказались служебные номерные знаки - неизвестно. Instagram.com

В Сети появились фото, наверное, самого необычного автомобиля на службе у украинской полиции. Фотографии появились в instagram-канале Vehicles.Exclusive.

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Автомобиль Hummer H2 с синими "полицейскими" номерами засняли во Львове. Чей этот автомобиль и как на нем оказались служебные номерные знаки - неизвестно.

По версиям пользователей Сети, автомобиль принадлежит одному из высоких чинов местной полиции, который сделал служебные знаки для своего личного автомобиля. По другим версиям, Hummer H2 использует элитное спецподразделение.

В любом случае, рациональным использование такого автомобиля в наших условиях назвать сложно - Hummer H2 потребляет около 20-25 литров топлива на 100 км.

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