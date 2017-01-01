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Водитель автобуса свернул с моста из-за драки с пассажиром: Погибло 15 человек

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По мнению пользователей Сети, после просмотра видео создается впечатление, что водитель намеренно свернул с моста.
Намеренно ли водитель свернул - остается неизвестным
Намеренно ли водитель свернул - остается неизвестным
Скриншот видео

Появилось видео из салона автобуса, который упал с моста в провинции Чонькинь на юго-западе Китая. Видео опубликовали в Youtube.

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Как сообщают СМИ, водитель автобуса не остановился на остановке перед мостом, что вызвало негодование одной из пассажирок. На кадрах видно, как она подходит к водителю, начинает кричать на него и бьет по голове. В результате потасовки водитель потерял управление, автобус выехал на встречку, врезался с легковым автомобилем и упал с высокого моста.

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Но по мнению пользователей Сети, после просмотра видео создается впечатление, что водитель намеренно свернул с моста - на это указывает то, что он уверенно повернул руль и не предпринял попыток выровнять автобус, хотя имел достаточно времени для этого.

В результате ДТП погибли все 15 человек, которые находились в автобусе. Найдены тела 13 погибших, тела еще двоих продолжают искать.

Ранее сообщалось, что австрийский эксперт объяснил, как избавиться от пробок в Киеве.

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Теги: страшное ДТП, автобус упал с моста, Китай
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