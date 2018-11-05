Интересная статистика: Водители с какими именами чаще попадают в ДТП

Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах.

Чаще других в ДТП попадали Александры и Елены depositphotos.com

Появились результаты любопытного исследования. Об этом сообщает ТопЖыр со ссылкой на Институт риска.

Читай также: Где автомобилисты дольше всего стоят в пробках

Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах и составили антирейтинг имен, обладатели которых чаще всего попадают в ДТП.

Конечно же, эти данные можно рассматривать только, как любопытную статистику - результаты ожидаемо повторяют самые популярные имена в Украине в целом.

Антирейтинг имен участников ДТП

Мужчины:

Александр - 8,77% Сергей - 7,65% Алексей - 4,78% Владимир - 4,44% Андрей - 4,32%

Читай также: Какие марки автомобилей ищут в Google в разных странах

Женщины:

Елена - 7,68% Ольга - 6,26% Татьяна - 5,95% Наталья - 5,81% Ирина - 5,61%

Ранее сообщалось, какое место в авто действительно самое безопасное.