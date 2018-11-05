Интересная статистика: Водители с какими именами чаще попадают в ДТП
Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах.
Появились результаты любопытного исследования. Об этом сообщает ТопЖыр со ссылкой на Институт риска.
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Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах и составили антирейтинг имен, обладатели которых чаще всего попадают в ДТП.
Конечно же, эти данные можно рассматривать только, как любопытную статистику - результаты ожидаемо повторяют самые популярные имена в Украине в целом.
Антирейтинг имен участников ДТП
Мужчины:
- Александр - 8,77%
- Сергей - 7,65%
- Алексей - 4,78%
- Владимир - 4,44%
- Андрей - 4,32%
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Женщины:
- Елена - 7,68%
- Ольга - 6,26%
- Татьяна - 5,95%
- Наталья - 5,81%
- Ирина - 5,61%
Ранее сообщалось, какое место в авто действительно самое безопасное.
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