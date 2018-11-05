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Интересная статистика: Водители с какими именами чаще попадают в ДТП

Комментариев: 1
Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах.
Чаще других в ДТП попадали Александры и Елены
Чаще других в ДТП попадали Александры и Елены
depositphotos.com

Появились результаты любопытного исследования. Об этом сообщает ТопЖыр со ссылкой на Институт риска.

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Исследователи проанализировали данные о 180 тыс. аварий на дорогах и составили антирейтинг имен, обладатели которых чаще всего попадают в ДТП.

Конечно же, эти данные можно рассматривать только, как любопытную статистику - результаты ожидаемо повторяют самые популярные имена в Украине в целом.

Антирейтинг имен участников ДТП

Мужчины:

  1. Александр - 8,77%
  2. Сергей - 7,65%
  3. Алексей - 4,78%
  4. Владимир - 4,44%
  5. Андрей - 4,32%

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Женщины:

  1. Елена - 7,68%
  2. Ольга - 6,26%
  3. Татьяна - 5,95%
  4. Наталья - 5,81%
  5. Ирина - 5,61%

Ранее сообщалось, какое место в авто действительно самое безопасное.

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Теги: исследование, статистика, интересные автомобильные факты, ДТП
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Sancho-s    05.11.2018, 17:36
Оценка:  0
Sancho-s
Так эти имена и по популярности в таком порядке... В чём сенсация?
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