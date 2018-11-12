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"Евробляхерам" предлагают спалить авто за абонемент на велопрокат

Комментариев: 1
Касается ли это заявление только владельцев "евроблях", или же всех водителей - неизвестно.
Nextbike отвечает за городскую сеть велопроката в нескольких городах Украины
Nextbike отвечает за городскую сеть велопроката в нескольких городах Украины
Сайт компании

Владельцем "евроблях", которые откажутся от своих авто будет предложен абонемент на пользование городским велопрокатом в Киеве. Об этом сообщил руководитель компании Nextbike Алексей Кушка в сообщении на своей странице в Facebook.

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Так Алексей Кушка отреагировал на недавнее сообщение о том, что лидер "Автоевросилы" Олег Ярошевич спалил свое авто в знак протеста против принятия новых правил растаможки автомобилей из Европы.

"Олег, это мужественный шаг с Вашей стороны. С меня годовой абонемент в Nextbike! Обещаю каждому, кто тоже лишится автозависимости по абонементу", -говорится в сообщении руководителя Nextbike.

Касается ли это заявление только владельцев "евроблях", или же всех водителей, которые добровольно откажутся от своих авто и обязательно ли именно сжигать транспортное средство - не сообщается.

Ранее сообщалось, как рассчитать сумму растаможки "евроблях" по новым правилам.

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Теги: сгорело авто, евробляха, городские велосипеды, Nextbike
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.11.2018, 13:14
Оценка:  0
гость
Поджег авто это старт предвыборной компании АЕС, не более того. зачем было заявлять со сцены, что он его спалит, если не выполнят его требования, когда это и так было понятно заранее.
Всегда находятся "лидеры" которые пиарятся на горе других, но при этом не один из них еще ничего не добился.
гость  (аноним)  12.11.2018, 12:50
Оценка:  -1
гость
Респект Алексею
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