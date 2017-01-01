Новые правила растаможки: Эксперт назвал главные недостатки

Принятые законы не учитывают то, что большая часть "евроблях" не оформлены на их фактических владельцев-украинцев.

Верховная Рада приняла законопроект, целью которого было решение проблемы так называемых “евроблях“. Недостатки принятых законов рассмотрел экономист Борис Кушнирук в своем интервью 24 каналу.

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Принятые законы не учитывают то, что большая часть “евроблях“ не оформлены на их фактических владельцев-украинцев. Поэтому, чтобы растаможить автомобиль, необходимо вывезти его, оформить на себя за границей, затаможить и растаможить.

Но легально оформить авто за границей на себя в большинстве случаев будет невозможно, или в лучшем случае - очень проблематично. В результате автомобили просто останутся в Украине.

Также среди недостатков эксперт назвал снижение общей суммы налоговых поступлений в казну.

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