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В Киеве впервые за 42 года провели ремонт важной дороги

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Капремонт дорога прошла впервые с 1976 года.
В Киеве впервые за 42 года провели ремонт важной дороги
Скриншот Youtube

В Киеве впервые за 42 года отремонтировали важный путепровод. Об этом сообщает пресс-служба “Киевавтодора“.

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Речь идет о путепроводе на пересечении просп. Комарова и бульв. Вацлава Гавела. Капремонт дорога прошла впервые с 1976 года:

“Дорожники полностью восстановили техническое состояние путепровода с заменой гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия на самом путепроводе, подходах к нему и тротуарах“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что была отремонтирована трамвайная остановка, которую оборудовали лифтами для маломобильных групп населения и пассажиров с детьми.

Ранее сообщалось, что чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог.

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Теги: ремонт дорог, Киев, Киевавтодора
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