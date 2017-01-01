Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 профессий, которые чаще всего и реже всего попадают в ДТП

Комментариев: 0
Было проанализировано информацию по 2,6 миллионом водителей.
Финансовым аналитикам стоит насторожиться
Финансовым аналитикам стоит насторожиться
depositphotos.com

Британцы проанализровали статистику ДТП и подготовили рейтинг профессий, которые чаще всего попадают в ДТП. Об этом сообщает Mirror.

Читай также: Страшная статистика: Сколько людей погибло в ДТП в 2018 году

В целях исследования было проанализировано информацию по 2,6 миллионом водителей.

ТОП-5 худших профессий-водителей

  1. Финансовый аналитик
  2. Доктор
  3. Финансовый советник
  4. Стоматолог
  5. Фармацевт

Читай также: Эксперимент в Киеве: Сколько времени можно выиграть, превышая скорость

ТОП-5 лучших профессий-водителей

  1. Художник/ маляр
  2. Строитель
  3. Профессиональный шофер
  4. Зрелый студент
  5. Мясник

Ранее публиковалась интересная статистика: водители с какими именами чаще попадают в ДТП.

Поделись:
Теги: исследование, профессии, интересные опросы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь