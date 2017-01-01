ТОП-5 профессий, которые чаще всего и реже всего попадают в ДТП
Было проанализировано информацию по 2,6 миллионом водителей.
Британцы проанализровали статистику ДТП и подготовили рейтинг профессий, которые чаще всего попадают в ДТП. Об этом сообщает Mirror.
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В целях исследования было проанализировано информацию по 2,6 миллионом водителей.
ТОП-5 худших профессий-водителей
- Финансовый аналитик
- Доктор
- Финансовый советник
- Стоматолог
- Фармацевт
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ТОП-5 лучших профессий-водителей
- Художник/ маляр
- Строитель
- Профессиональный шофер
- Зрелый студент
- Мясник
Ранее публиковалась интересная статистика: водители с какими именами чаще попадают в ДТП.
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