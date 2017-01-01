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В Сети появилось захватывающее видео настоящей полицейской перестрелки

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Учитывая, что на видео все не понарошку и патроны у участников перестрелки боевые, видео создает большее напряжение, чем любое голливудское кино.
Нарушителя закона арестовали вскоре в одной из больниц
Нарушителя закона арестовали вскоре в одной из больниц
Скриншот Youtube

В Сети появилось видео настоящей полицейской перестрелки почти от первого лица.

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Полицейские в штате Арканзас, США потребовали водителя серебристого Saturn остановиться из-за нарушения правил движения. Требование сначала было проигнорировано, впрочем уже вскоре воитель остановился, но только, чтобы начать пальбу по хранителям порядка.

Учитывая, что на видео все не понарошку и патроны у участников перестрелки боевые, видео создает большее напряжение, чем любое голливудское кино.

В конце концов, правонарушитель смог отстреляться, запрыгнул в свое авто, уехал на безопасное расстояние, высадил девушку из авто и уехал.

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К счастью, серьезных ранений никто не получил. Нарушителя закона арестовали вскоре в одной из больниц, в которую он обратился, чтобы ему оказали медицинскую помощь - во время перестрелки полицейский все же попал ему в плечо. 

Сообщается, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения, что и объясняет его действия.

Ранее сообщалось, что фанат "Назад в будущее" переделал DeLorean в летающее авто.

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Теги: перестрелка, видео, полицейская погоня, США
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