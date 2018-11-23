В Киеве засветился роскошный спорткар на номерах Аляски

Авто действительно редкое - всего выпускают по 4000 моделей в год.

В отличии от Ford Mustang, который в Украине продается официально, его заряженную вариацию Shelby GT350 встретить куда тяжелее.

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Один из экземпляров все же засняли в Киеве, сообщает ТопЖыр. Номера авто штата Аляска вызывает вопросы - в этой части США традиционно совсем не подходящая для Mustang погода.

Спорткар оборудован V8 на 5,2 литра, мощностью в 526 лошадей. До 100 км разгон занимает всего 4 секунды, максималка - 270 км в час.

От обычной версии Shelby GT350 отличается еще и меньшим весом, дисками на 19 дюймов, спортивные кресла и отсутствие задних мест. Авто действительно редкое - всего выпускают по 4000 моделей в год.

Обычный Ford Mustang в Украине продается официально topgir.com.ua

Номера авто штата Аляска вызывает вопросы topgir.com.ua

Спорткар оборудован V8 на 5,2 литра, мощностью в 526 лошадей topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Германии выставили на продажу очень редкий советский кабриолет.