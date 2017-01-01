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В Германии выставили на продажу очень редкий советский кабриолет

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Место продажи - город Дрезден, который входил в состав ГДР.
В Германии выставили на продажу очень редкий советский кабриолет
© topgir.com.ua
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В Германии выставили на продажу очень редкий советский кабриолет
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В Германии засветился необычный советский автомобиль. Кабриолет ГАЗ-13 Чайка 1970 года - очень редкое авто, всего их было выпущено не более 20 штук. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Несмотря на это, раритетное авто продают за очень небольшую цену - всего за 4000 евро. Интересно, что место продажи - город Дрезден, который входил в состав ГДР. 

Но при более подробном рассмотрении, выяснилось, что продается все же реплика кабриолета, хоть и очень качественная. В частности, оригинальная “Чайка“ была 4-дверной.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали из “Запорожца“ настоящий гоночный спорткар.

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Теги: интересные авто, Кабриолет Чайка, ГАЗ-13, германия, советский кабриолет, ретроавтомобили
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