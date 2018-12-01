Мощнейший Audi RS4 использовали как снегоуборочную машину

Спорткар, который уже не собирают около 10 лет устроил эффектный дрифт-заезд в швейцарских Альпах.

В результате заезда, мощное авто буквально разметало снег на участке бездорожья Скриншот видео

В Сети появилось эффектное видео с роскошным заряженным Audi RS4 B7 в главной роли.

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Спорткар, который уже не собирают около 10 лет устроил эффектный дрифт-заезд в швейцарских Альпах.

В результате заезда, мощное авто буквально разметало снег на участке бездорожья. Audi RS4 B7 оборудован двигателем V8 на 4,2 литра, мощностью в 420 лошадей, что дает разгон до 100 за 4,8 секунды и максималку в 250 км в час.

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