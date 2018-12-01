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Мощнейший Audi RS4 использовали как снегоуборочную машину

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Спорткар, который уже не собирают около 10 лет устроил эффектный дрифт-заезд в швейцарских Альпах.
В результате заезда, мощное авто буквально разметало снег на участке бездорожья
В результате заезда, мощное авто буквально разметало снег на участке бездорожья
Скриншот видео

В Сети появилось эффектное видео с роскошным заряженным Audi RS4 B7 в главной роли. 

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Спорткар, который уже не собирают около 10 лет устроил эффектный дрифт-заезд в швейцарских Альпах.

В результате заезда, мощное авто буквально разметало снег на участке бездорожья. Audi RS4 B7 оборудован двигателем V8 на 4,2 литра, мощностью в 420 лошадей, что дает разгон до 100 за 4,8 секунды и максималку в 250 км в час.

Ранее сообщалось, что старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R.

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Теги: спорткар, снег, Альпы, Audi RS4 B7, дрифт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.12.2018, 12:03
Оценка:  0
гость
Вважаю, що тачки алiграхов та пельменногубих отсосниць в умовах вс. стану треба забирати для снiгопртчищанн,!
А Ссалом Наиiй Кум.
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