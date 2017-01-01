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Volkswagen выпустил специальный электрокар для любителей фастфуда

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У авто запас хода в 300 километров и электромотор, мощностью в 136 л.с.
Салон авто украсили фирменной символикой McDonald’s
Салон авто украсили фирменной символикой McDonald’s
Скриншот видео

Volkswagen выпустил специальную версию e-Golf вместе с всемирно известной сетью фастфуда McDonald’s. Видеообзор автомобиля появился на канале Volkswagen в Youtube.

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McDonald’s Volkswagen e-Golf оборудован держателем стаканов с охлаждением, “бардачком“ с подогревом, также в салоне есть специально оборудованные столики.

Салон авто украсили фирменной символикой McDonald’s. У авто запас хода в 300 километров и электромотор, мощностью в 136 л.с.

Ранее сообщалось, что на автомобиль 60-х годов поставили мощнейший двигатель от вертолета.

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Теги: интересные автомобили, McDonald’s, Volkswagen e-Golf
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