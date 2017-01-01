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Один из 8 редчайших кабриолетов Ferrari нашли в горе мусора

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Всего таких кабриолетов с опционной съемной крышей было выпущено 8 экземпляров.
Один из 8 редчайших кабриолетов Ferrari нашли в горе мусора
© petrolicious.com
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Один из 8 редчайших кабриолетов Ferrari нашли в горе мусора
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В заброшенном гараже в Лос-Анджелесе был найден уникальный автомобиль Ferrari 250 GT Speciale 1960 года. Об этом сообщает Petrolicious.

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Всего таких кабриолетов с опционной съемной крышей было выпущено 8 экземпляров. Стоимость авто исчисляется миллионами.

Разгребать мусор пришлось разгребать несколько дней. Авто оказалось в достаточно неплохом состоянии, кроме того, что было разобрано - владелец явно хотел заняться его реставрацией.

о том, кто хозяин гаража и какая история авто - не сообщается. Кроме Ferrari в гараже также были также редкие Austin-Healey BN1 1956 года и Jaguar E-Type 1966 года и два Rolls-Royce.

Ранее сообщалось, что в Украине засветилось уникальное самодельное авто “Ласточка“ 1970 года.

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Теги: редкие авто, интересные автомобили, Ferrari 250 GT Speciale
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