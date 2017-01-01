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Tesla официально открыла продажи в Украине

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Раньше автомобилистам приходилось покупать Tesla через другие европейские страны.
Обойдется элитный электрокар в 48 595 евро
Обойдется элитный электрокар в 48 595 евро
twitter.com

Отныне в Украине можно официально приобрести Tesla Model 3 2019. Об этом сообщает глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида на своей странице в Facebook.

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Стоит уточнить, что автомобили Tesla доступны к продаже только онлайн. И теперь среди стран, в которых возможна покупка появилась и Украина. Раньше автомобилистам приходилось покупать Tesla через другие европейские страны.

Обойдется элитный электрокар в 48 595 евро (на сайте указана цена в 58 000 евро, но 10 000 евро НДС из них платить не придется из-за льгот на электрокары, которые недавно продлили в Украине).

Мощность авто - 346 лошадей, разгон до 100 - 4,8 секунды. Максималка - 233 км в час. на одной зарядке получится проехать 544 км.

Мощность авто - 346 лошадей, разгон до 100 - 4,8 секунды
Мощность авто - 346 лошадей, разгон до 100 - 4,8 секунды
www.tesla.com/

Ранее сообщалось, что украинских водителей предупредили о новых штрафах.

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Теги: Tesla, авто Украина, купить Tesla в Украине
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