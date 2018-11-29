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Красные поворотники: Украинских водителей предупредили о новых штрафах

Комментариев: 6
Ранее правоохранительные органы закрывали глаза на данное нарушение.
в США разрешены в том числе и красные “поворотники“
в США разрешены в том числе и красные “поворотники“
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С недавних пор в Украине зафиксировали новый и достаточно экзотический тип штрафов. Кто в зоне риска рассказал Авто24.

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По украинским правилам, поворотные сигналы должны быть желтого цвета, тогда, как в США разрешены в том числе и красные “поворотники“. Ранее правоохранительные органы закрывали глаза за несоответствующий цвет сигнала, но теперь водителям автомобилей из США нужно приготовиться к штрафам. 

Например недавно наказание получил один из владельцев Tesla Model S в Киеве. Для водителя этот штраф оказался сюрпризом, ведь за три месяца пользования авто проблем никогда не возникало. 

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Аргумент о том, что автомобиль прошел сертификацию и допущен к использованию на территории Украины на патрульного не произвел впечатления. И конечно, полицейский был прав и действовал в рамках закона, но другой стороны, такие несоответствия все же должны были выявить на этапе сертификации. Поэтому, чтобы избежать штрафов, владельцам авто с красными поворотниками все-таки придется их поменять.

Ранее сообщалось, кто имеет право останавливать авто во время военного положения и как себя вести.

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Теги: красные поворотники, новые штрафы, предупреждение водителям
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Комментариев (7)
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роман  (аноним)  29.11.2018, 17:28
Оценка:  0
роман
красные “поворотники“ передбачені виробником на заводі. міняти їх на жовті - це переобладнання авто типу встановлення гбо чи ксенон у фари.
П    29.11.2018, 17:24
Оценка:  0
П
Автомобиль прошел сертификацию))))))))
Gagarinn    29.11.2018, 17:17
Оценка:  0
Gagarinn
Люди навезли битков из америки а тут такой нежданчик
гость  (аноним)  29.11.2018, 17:07
Оценка:  0
гость
а причем полиция? вопросы к депутатам, пусть меняют правила.
Украинец  (аноним)  29.11.2018, 17:02
Оценка:  -1
Украинец
маразм крепчает! Давайте начнем штрафовать за белый свет фар или синею подсветку салона. Что бы вам эти штрафы в горле застряли уро.ды
нафнаф    29.11.2018, 16:59
Оценка:  0
нафнаф
а мусора штрафуют додиков с прямотоком и прочей "гоночной" куетой когда ихние корыта превышают уровень шума?
Crunk41    29.11.2018, 16:46
Оценка:  -1
Crunk41
поменять за счет полиции
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