Красные поворотники: Украинских водителей предупредили о новых штрафах

Ранее правоохранительные органы закрывали глаза на данное нарушение.

в США разрешены в том числе и красные “поворотники“ twitter.com

С недавних пор в Украине зафиксировали новый и достаточно экзотический тип штрафов. Кто в зоне риска рассказал Авто24.

Читай также: Кабмин утвердил правила растаможки “евроблях“: Новая пошаговая инструкция

По украинским правилам, поворотные сигналы должны быть желтого цвета, тогда, как в США разрешены в том числе и красные “поворотники“. Ранее правоохранительные органы закрывали глаза за несоответствующий цвет сигнала, но теперь водителям автомобилей из США нужно приготовиться к штрафам.

Например недавно наказание получил один из владельцев Tesla Model S в Киеве. Для водителя этот штраф оказался сюрпризом, ведь за три месяца пользования авто проблем никогда не возникало.

Читай также: Сервисные центры МВД будет растамаживать “евробляхи“ в режиме 24/7

Аргумент о том, что автомобиль прошел сертификацию и допущен к использованию на территории Украины на патрульного не произвел впечатления. И конечно, полицейский был прав и действовал в рамках закона, но другой стороны, такие несоответствия все же должны были выявить на этапе сертификации. Поэтому, чтобы избежать штрафов, владельцам авто с красными поворотниками все-таки придется их поменять.

Ранее сообщалось, кто имеет право останавливать авто во время военного положения и как себя вести.