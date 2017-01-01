Бесплатную растаможку электроавтомобилей продлили до 2022 года - ВР

Льготы на растаможку электротранспорта в Украине должны были закончиться в конце текущего года.

Электрокары можно будет ввозить без оплаты ПДВ и акциза wikipedia.org

В пятницу, 23 ноября, Верховная рада поддержала законопроект №9260 о льготах при ввозе электрокаров в Украину. Об этом сообщает The Village.

Читай также: Появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla

По принятому законопроекту электроавтомобили можно будет ввозить по упрощенному режиму налогообложения, а именно - без оплаты ПДВ и акциза.

Льготы на растаможку электротранспорта в Украине были и ранее, но должны были закончиться в конце текущего года. Теперь же их продлили до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов.