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В Украине планируют собирать собственные доступные электрокары

Комментариев: 5
Украинцы получат возможность приобрести действительно доступные электрические авто.
Опыт создания электроавтомобилей у "Богдан" уже есть
Опыт создания электроавтомобилей у "Богдан" уже есть
depositphotos.com

Корпорация “Богдан“ планирует выпуск собственных доступных электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба “Богдан“.

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Сообщается, что таким образом украинцы получат возможность приобрести действительно доступные электроавто, государство получит с продаж налоги и будут созданы дополнительные рабочие места.

Корпорация сообщает, что для создание собственных электрокаров есть необходимые ресурсы и предприятия. Опыт создания электроавтомобилей у “Богдан“ уже есть - совсем недавно был представлен полностью электрический грузовик. Ранее, совместно с польскими фирмами “Ursus“ и “Enika“ был изготовлен электробус Богдан А70100.

Ранее сообщалось, сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары.

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Теги: авто, электрокары, электроавтомобили, Богдан
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Комментариев (5)
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LIFE_LOVE_I    13.12.2018, 14:13
Оценка:  0
LIFE_LOVE_I
Ключевое слово "планируют".
dimasvetik    13.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
dimasvetik
я бы ланос если бы он 450 км проежал на одном заряде взял бы если бы он стоил 6000 доларов.
Андрей    13.12.2018, 13:54
Оценка:  0
Андрей
нанотехнологии епта!
Андрей    13.12.2018, 13:52
Оценка:  +1
Андрей
"совсем недавно был представлен полностью грузовой грузовик"))))))))))))))
и этим все сказано!
embman    13.12.2018, 13:42
Оценка:  -1
embman
Для початку нехай зроблять якісний бензиновий автомобіль, а не копію чи ліцензію, та так щоб вони не гнили через пару років... Ну а вже потім нехай випускають і електромобілі... А ггггггг нам не потрібно...
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