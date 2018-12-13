В Украине планируют собирать собственные доступные электрокары

Украинцы получат возможность приобрести действительно доступные электрические авто.

Опыт создания электроавтомобилей у "Богдан" уже есть depositphotos.com

Корпорация “Богдан“ планирует выпуск собственных доступных электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба “Богдан“.

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Сообщается, что таким образом украинцы получат возможность приобрести действительно доступные электроавто, государство получит с продаж налоги и будут созданы дополнительные рабочие места.

Корпорация сообщает, что для создание собственных электрокаров есть необходимые ресурсы и предприятия. Опыт создания электроавтомобилей у “Богдан“ уже есть - совсем недавно был представлен полностью электрический грузовик. Ранее, совместно с польскими фирмами “Ursus“ и “Enika“ был изготовлен электробус Богдан А70100.

Ранее сообщалось, сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары.