В Tesla объявили о постройке электрозаправки под Житомиром

Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром.

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В Tesla объявили о постройке электрозаправочных станций в Украине. Такая информация появилась на сайте Tesla.

Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром.

Точные даты запуска станций пока неизвестны - о них в Tesla обещают сообщить позже.

Информация появилась на официальном сайте Tesla tesla.com

Ранее сообщалось, что в Украине планируют собирать собственные доступные электрокары.