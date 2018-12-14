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В Tesla объявили о постройке электрозаправки под Житомиром

Комментариев: 2
Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром.
Точные даты запуска станций пока неизвестны
Точные даты запуска станций пока неизвестны
twitter.com

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В Tesla объявили о постройке электрозаправочных станций в Украине. Такая информация появилась на сайте Tesla.

Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром. 

Точные даты запуска станций пока неизвестны - о них в Tesla обещают сообщить позже.

Информация появилась на официальном сайте Tesla
Информация появилась на официальном сайте Tesla
tesla.com

Ранее сообщалось, что в Украине планируют собирать собственные доступные электрокары.

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Теги: Tesla, электрозаправки, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 15:30
Оценка:  0
гость
Это дорога на Винницу)))
гость  (аноним)  14.12.2018, 15:15
Оценка:  +1
гость
круто! будем теперь ездить туда заправляться. т.е. - заряжаться.
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