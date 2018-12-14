В Tesla объявили о постройке электрозаправки под Житомиром
Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром.
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В Tesla объявили о постройке электрозаправочных станций в Украине. Такая информация появилась на сайте Tesla.
Одну из заправок построят в Ровенской области, вторую - под Житомиром.
Точные даты запуска станций пока неизвестны - о них в Tesla обещают сообщить позже.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют собирать собственные доступные электрокары.
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