Смешные фэйлы на дороге: Пятничная подборка #9

На дороге случается множество безумных ситуаций, в реальность которых очень сложно поверить.

К счастью, теперь у водителей есть видеорегистраторы. Скриншот видео

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На дороге случается множество безумных ситуаций, в реальность которых очень сложно поверить. К счастью, теперь у водителей есть видеорегистраторы. В сегодняшней пятничной подборке - забавные фэйлы на дороге.

Ранее публиковалась пятничная подборка #7: “Отказали тормоза!“.