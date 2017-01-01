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Смешные фэйлы на дороге: Пятничная подборка #9

Спецтема: Пятничная подборка
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На дороге случается множество безумных ситуаций, в реальность которых очень сложно поверить.
К счастью, теперь у водителей есть видеорегистраторы.
К счастью, теперь у водителей есть видеорегистраторы.
Скриншот видео

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На дороге случается множество безумных ситуаций, в реальность которых очень сложно поверить. К счастью, теперь у водителей есть видеорегистраторы. В сегодняшней пятничной подборке - забавные фэйлы на дороге.

Ранее публиковалась пятничная подборка #7: “Отказали тормоза!“.

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Теги: фэйлы, пятничная подборка, смешные ситуации на дороге
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