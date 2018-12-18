Танцует и размахивает "крыльями": Илон Маск рассказал о "пасхалках" в Tesla

В автомобилях Tesla заложено множество "пасхалок" - скрытых функций, о которых не пишут в инструкции.

В скандальном интервью Илона Маска для подкаста Джо Роган Experience лидер Tesla поделился многим интересным. Интервью вышло еще в начале сентября и тут же разлетелось по мировым СМИ заголовками о том, как знаменитый бизнесмен публично в эфире распивал алкоголь и курил марихуану.

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Об остальных темах интервью в СМИ особо не распространялись. А ведь было затронуто очень много интересных тем, начиная с угрозы человечеству от искусственного интеллекта, до скрытых функций техники, которую выпускают компании Маска.

В частности, Илон рассказал о том, что в автомобилях Tesla заложено множество "пасхалок" - скрытых функций, о которых не пишут в инструкции. По словам Маска, некоторые из этих "пасхалок" уже найдены пользователями и их видео можно найти в Сети. В Tesla рассматривают возможность опубликовать полный список "пасхалок" в будущем.

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Одна из таких скрытых функций - возможность автомобиля "танцевать". Выполнив ряд действий, в аудиосистеме авто начинает играть музыка, оптика устраивает световое шоу, а в определенный момент двери-крылья авто начинают махать так, как будто машина хочет оторваться от земли. Судя по множеству видео в Youtube, происходящее просто не может не вызвать улыбку у прохожих.

Ранее сообщалось, что cтановится вирусным видео, как блондинка пыталась залить в Tesla бензин.