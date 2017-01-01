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В 2019 году может быть выпущен первый пикап Tesla

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Илон Маск объявил о предположительном времени появления первого пикапа Tesla.
Скетч на тему "Как может выглядеть Tesla пикап"
Скетч на тему "Как может выглядеть Tesla пикап"
insideevs.com

Илон Маск объявил о предположительном времени появления первого пикапа Tesla. Об этом знаменитый бизнесмен сообщил в своем Twitter.

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Один из фанатов спросил Маска в соцсети, когда появится Tesla пикап и Илон не проигнорировал вопрос, ответив, что "до смерти" хочет его разработать. Прототип электропикапа в Tesla надеются показать уже в 2019 году.

В Сети уже попытались представить, как может выглядеть новое авто. Ранее Маск обещал, что у пикапа его компании будет полный привод, адаптивная подвеска, запас хода до 800 километров и множество интересных деталей.

Ранее сообщалось о первых полицейских Tesla: в Швейцарии полицию пересадят на роскошные Model X.

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Теги: пикап, Tesla, США, электрокары, электроавтомобили
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