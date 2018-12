В 2019 году может быть выпущен первый пикап Tesla

Илон Маск объявил о предположительном времени появления первого пикапа Tesla. Об этом знаменитый бизнесмен сообщил в своем Twitter.

Один из фанатов спросил Маска в соцсети, когда появится Tesla пикап и Илон не проигнорировал вопрос, ответив, что "до смерти" хочет его разработать. Прототип электропикапа в Tesla надеются показать уже в 2019 году.

В Сети уже попытались представить, как может выглядеть новое авто. Ранее Маск обещал, что у пикапа его компании будет полный привод, адаптивная подвеска, запас хода до 800 километров и множество интересных деталей.

I’m dying to make a pickup truck so bad … we might have a prototype to unveil next year