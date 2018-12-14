На дорогу высыпались 500 000 долларов: Сколько денег вернули инкассаторам

Только вчера было опубликовано видео о том, как на оживленную трассу из инкассаторской машины посыпался дождь из денег.

Только вчера было опубликовано видео о том, как на оживленную трассу из инкассаторской машины посыпался дождь из денег.

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Множество водителей рисковали своими жизнями, собирая деньги с дороги буквально под колесами мчавшихся грузовиков.

Как сообщалось в предыдущей публикации, информации о том, сколько денег было потеряно инкассаторами и сколько получилось собрать нет. И, как показал опыт, надежды на то, что водители показали добропорядочность и вернули собранные деньги, оказались напрасными.

По опубликованной ресурсом Автоблог статистике, всего на дорогу высыпалось 500 000 долларов и 300 000 из них вернуть не удалось.

Ранее сообщалось, что появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche.