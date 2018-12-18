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Появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche

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Кузов необычного авто полностью заменен на новый, сконструированный сразу из нескольких Запорожцев.
Появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche
© Old Car Land
Фото 1/5
  • Кроме кузова, у авто все родное - "бокстеровское"
Появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche
Кроме кузова, у авто все родное - "бокстеровское"
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В Сети появился видеообзор очень необычного Запорожца-Porsche. Видео появилось на Youtube.

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Автор проекта - известный беларусский кастомайзер Юрий Шиф, который специализируется на создании уникальных мотоциклов.

Но в этот раз мастер решил тюнинговать авто. Строго говоря - это Porsche Boxter S 2002 у которого сохранены все агрегаты. Но кузов необычного авто полностью заменен на новый, сконструированный сразу из нескольких Запорожцев.

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Кроме кузова, все родное “бокстеровское“ - двигатель на 3,2 литра и 252 л.с., трансмиссия, шасси и интерьер авто. Но выглядит авто очень оригинально и эксклюзивно.

Ранее сообщалось, что автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari.

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Теги: Запорожец, тюнинг, Porsche
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