Появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche

Кузов необычного авто полностью заменен на новый, сконструированный сразу из нескольких Запорожцев.

Кроме кузова, у авто все родное - "бокстеровское"

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В Сети появился видеообзор очень необычного Запорожца-Porsche. Видео появилось на Youtube.

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Автор проекта - известный беларусский кастомайзер Юрий Шиф, который специализируется на создании уникальных мотоциклов.

Но в этот раз мастер решил тюнинговать авто. Строго говоря - это Porsche Boxter S 2002 у которого сохранены все агрегаты. Но кузов необычного авто полностью заменен на новый, сконструированный сразу из нескольких Запорожцев.

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Кроме кузова, все родное “бокстеровское“ - двигатель на 3,2 литра и 252 л.с., трансмиссия, шасси и интерьер авто. Но выглядит авто очень оригинально и эксклюзивно.

Ранее сообщалось, что автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari.