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За 2 месяца работы радаров TruCam полиция выписала штрафов на 4 млн грн

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Такое количество штрафов было выписано не смотря на то, что полицейскими по всей стране использовался только 31 радар.
19 декабря полицейским передали еще 66 радаров Trucam
19 декабря полицейским передали еще 66 радаров Trucam
Скриншот Youtube

Радары TruCam вернулись на дороги только 19 октября, но уже за два месяца принесли 4 миллиона гривен в бюджет страны. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев, передает 5 канал.

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Такое количество штрафов было выписано не смотря на то, что полицейскими по всей стране использовался только 31 радар, причем в строго обусловленных местах, о которых заранее предупреждали водителей.

19 декабря полицейским передали еще 66 приборов.

Ранее сообщалось, что патрульные с радарами Trucam зафиксировали антирекорд превышения скорости.

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Теги: радар, Trucam, штрафы, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.12.2018, 17:49
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гость
Выписала))))) а оплатили сколько?
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