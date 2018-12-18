Как наказывают за превышение скорости в Турции

В Турции система фотофиксации нарушений работает уже 10 лет.

Минимальное наказание за превышение в переводе на нашу валюту - 1200 гривен Скриншот Youtube

В Украине только начинают обустройство системы фотофиксации нарушений ПДД, а в Турции она работает уже 10 лет. Насколько эффективны такие меры проверил 2+2.

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Если в Киеве пока только два радара, которые работают в строго установленных местах, то в Стамбуле стационарные камеры установлены буквально на каждом шагу. А полицейские с радарами меняют свои посты регулярно, значит поймать на нарушении могут буквально везде.

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И если украинцы массово отказываются платить штраф, надеясь его как-то оспорить, то турки с оплатой не затягивают - каждый месяц неоплаченная сумма штрафа существенно возрастает.

К слову, минимальное наказание за превышение в переводе на нашу валюту - 1200 гривен. Столько же придется лишиться, если проскочить на красный. За непристегнутый ремень штраф - 600 гривен.

Ранее сообщалось, что патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения.