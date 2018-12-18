Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как наказывают за превышение скорости в Турции

Комментариев: 1
В Турции система фотофиксации нарушений работает уже 10 лет.
Минимальное наказание за превышение в переводе на нашу валюту - 1200 гривен
Минимальное наказание за превышение в переводе на нашу валюту - 1200 гривен
Скриншот Youtube

В Украине только начинают обустройство системы фотофиксации нарушений ПДД, а в Турции она работает уже 10 лет. Насколько эффективны такие меры проверил 2+2.

Читай также: Туман и холод искажают показания радаров Trucam - производитель

Если в Киеве пока только два радара, которые работают в строго установленных местах, то в Стамбуле стационарные камеры установлены буквально на каждом шагу. А полицейские с радарами меняют свои посты регулярно, значит поймать на нарушении могут буквально везде. 

Читай также: Патрульные с радарами Trucam зафиксировали антирекорд превышения скорости

И если украинцы массово отказываются платить штраф, надеясь его как-то оспорить, то турки с оплатой не затягивают - каждый месяц неоплаченная сумма штрафа существенно возрастает.

К слову, минимальное наказание за превышение в переводе на нашу валюту - 1200 гривен. Столько же придется лишиться, если проскочить на красный. За непристегнутый ремень штраф - 600 гривен.

Ранее сообщалось, что патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения.

Поделись:
Теги: радары, штрафы, превышение скорости, Турция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
felga30    18.12.2018, 18:09
Оценка:  0
felga30
и шо? он США разрешено 0.8 промилле, это 150грам текилы и за руль. Будем еще показывать что в США? Это таким способом хотят штрафы повесить, бо 544грн за 70км в час мало для депутатов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь