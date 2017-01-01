В Сети сообщили, как еще таксисты обманывают пассажиров

Большинство пассажиров такси не застрахованы на случай ДТП.

Не получат компенсации также и клиенты онлайн-сервисов такси depositphotos.com

Около 90% такси в Украине - не имеют лицензии. А это означает, что большинство пассажиров такси не застрахованы на случай ДТП. Об этом сообщил глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик, передает Твоя Машина.

Читай также: ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси

"Наш вид деятельности лицензированный. В лицензионных условиях есть пункт про обязательное страхование пассажиров, но дело в том, что у нас контрольные функции принадлежат Госслужбе по безопасности на транспорта, которая просто беззубая", - заявил Василий Попик.

Службы вызова такси тоже не несут никакой ответственности - чаще всего они являются фирмами-посредниками между таксистами и клиентами.

Более того, не получат компенсации также и клиенты онлайн-сервисов такси. Например, в условиях пользования Uber прямо указано, что сервис не несет ответственности за материальные и телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в РФ разбился прототип летающего такси на 5 секунде полета.