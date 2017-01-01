ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси

Популярный сервис такси Uber проанализировал статистику заказов и подготовил рейтинг самых популярных мест для поездок на такси.

ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси © wikipedia.org Фото 1 /10

















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