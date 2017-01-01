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ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси

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Популярный сервис такси Uber проанализировал статистику заказов и подготовил рейтинг самых популярных мест для поездок на такси.
ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси
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ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси
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Популярный сервис такси Uber проанализировал статистику заказов и подготовил рейтинг самых популярных мест, куда заказывают такси. Рейтинг опубликовал CNN.

Самые посещаемые места на такси Uber

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1. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США

2. Статуя Свободы, Нью-Йорк, США

3. Си-Эн Тауэр, Торонто, Канада

4. Триумфальная Арка, Париж, Франция

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5. Эйфелева башня, Париж, Франция

6. Бурдж-Халифа, Дубай

7. Букингемский дворец, Лондон, Великобритания

8. Диснейленд, Калифорния, США

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9. Мост Золотые ворота, Сан-Франциско, США

10. Оперный театр, Сидней, Австралия

Ранее публиковался ТОП-5 худших авто по версии американских экспертов.

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Теги: такси, Uber, рейтинг, ТОП-10
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