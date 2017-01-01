ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси
Популярный сервис такси Uber проанализировал статистику заказов и подготовил рейтинг самых популярных мест, куда заказывают такси. Рейтинг опубликовал CNN.
Самые посещаемые места на такси Uber
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1. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США
2. Статуя Свободы, Нью-Йорк, США
3. Си-Эн Тауэр, Торонто, Канада
4. Триумфальная Арка, Париж, Франция
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5. Эйфелева башня, Париж, Франция
6. Бурдж-Халифа, Дубай
7. Букингемский дворец, Лондон, Великобритания
8. Диснейленд, Калифорния, США
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9. Мост Золотые ворота, Сан-Франциско, США
10. Оперный театр, Сидней, Австралия
Ранее публиковался ТОП-5 худших авто по версии американских экспертов.
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