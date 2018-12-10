В РФ разбился прототип летающего такси на 5 секунде полета

Летающее такси под названием "Бартини" разрабатывали в научном центре Сколково.

В будущем планируется сделать аппарат, разгоняющийся до 250 км в час Скриншот Youtube

В России разбился прототип летающего такси, всего через несколько после запуска. Видео запуска опубликовали в Youtube.

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Летающее такси под названием "Бартини" разрабатывали в научном центре Сколково. Прототип в уменьшенном масштабе, напоминающий скорее дрон, упал в сугроб, продержавшись в воздухе всего 5 секунд.

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По словам авторов разработки, неудача была обусловлена тем, что между прогревом и запуском прошло слишком много запуска.

В будущем планируется сделать аппарат, разгоняющийся до 250 км в час и возможностью подниматься до 900 метров. Стоимость - 180 тысяч долларов.

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