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В РФ разбился прототип летающего такси на 5 секунде полета

Комментариев: 4
Летающее такси под названием "Бартини" разрабатывали в научном центре Сколково.
В будущем планируется сделать аппарат, разгоняющийся до 250 км в час
В будущем планируется сделать аппарат, разгоняющийся до 250 км в час
Скриншот Youtube

В России разбился прототип летающего такси, всего через несколько после запуска. Видео запуска опубликовали в Youtube.

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Летающее такси под названием "Бартини" разрабатывали в научном центре Сколково. Прототип в уменьшенном масштабе, напоминающий скорее дрон, упал в сугроб, продержавшись в воздухе всего 5 секунд.

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По словам авторов разработки, неудача была обусловлена тем, что между прогревом и запуском прошло слишком много запуска.

В будущем планируется сделать аппарат, разгоняющийся до 250 км в час и возможностью подниматься до 900 метров. Стоимость - 180 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине представили новый Mercedes "Гелендваген" 2019.

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Теги: дрон, такси, летающее такси, Россия
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Комментариев (4)
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Gagarinn    10.12.2018, 17:53
Оценка:  +1
Gagarinn
Дегенераты не знали, что если на квадрокоптер повесить увесистую тушку, он может упасть
Aлександр    10.12.2018, 17:51
Оценка:  +4
Aлександр
Люди уже сами ржут прямо там на месте
s-e-r    10.12.2018, 17:48
Оценка:  +3
s-e-r
Да у них все разваливается, как и их страна.
Люблю_Украину    10.12.2018, 17:52
Оценка:  -2
Люблю_Украину
вот как-то после новостей о том что пол Франции нищие и они сейчас бастуют ,уже не так оптимистично воспринимается ваша реплика)))
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