Что будет, если заправить автомобиль лаком для волос - видеоксперимент

Победителем неожиданно стал лак для волос - на нем машина ехала лучше всего.

Повторять этот опыт, конечно, не рекомендуется depositphotos.com

Все видели сцены в голливудских фильмах, когда главный герой в критический момент заливает в пустеющий бак любую оказавшуюся под рукой горючую жидкость и таким образом спасается из опасной ситуации.

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Но что может заменить топливо в реальной жизни? Авторы Youtube-канала "Гараж-54" поставили интересный эксперимент. В впускной коллектор старенького BMW подавали вместо бензина сжиженный газ, очиститель для монтажных пистолетов, лак для волос, средство от насекомых и WD-40.

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На третьем месте оказался сжиженный газ - на нем авто проехало всего 15 метров. Второе место занял очиститель для монтажных пистолетов - на нем даже удалось перейти на 2-ю передачу. Победителем стал лак для волос - на нем машина ехала лучше всего. остальные участники показали совсем уж неубедительные результаты.

Повторять этот опыт, конечно, не рекомендуется - риск возгорания слишком велик.

Ранее сообщалось, что полицейская погоня в США закончилась очень непредсказуемо - видео.