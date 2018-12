Илон Маск узнал в твиттере, как правильно пишется "Киев" на английском

В 2019 году в Киеве появятся зарядные станции Tesla. Об этом сообщил Илон Маск на своей странице в Twitter.

Лидер Tesla заявил, что “зарядки“ поставят по всей территории Европы:

“Зарядные станции появятся на 100% территории Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции“

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ